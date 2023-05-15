شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد الفتاح البرهان يجمد حسابات الدعم السريع ويعفي مدير البنك المركزي من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في بنوك السودان داخليا وخارجيا. ومنع البرهان صرف أي استحقاقات أو ميزانيات لقوات الدعم السريع.

ومنع البرهان صرف أي استحقاقات أو ميزانيات لقوات الدعم السريع.

كما أعفى البرهان محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه. وعيّن البرهان، برعي الصديق علي أحمد، محافظًا جديدًا للبنك المركزي السوداني، ولم يتضح بعد سبب إقالة جنقول.



ويشهد السودان حالة من الاضطراب منذ اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

وأدانت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، بأشد العبارات "قيام قوات متمردي ميليشيا الدعم السريع الانقلابية، السبت، بالهجوم والدخول عنوة إلى مستشفيات جبرة وأحمد قاسم للقلب والكلى وذلك بالاعتداء على الكوادر الطبية وإرهاب المرضى وسرقة سيارات الإسعاف، الأمر الذي أدى بإدارات المستشفيين لاتخاذ قرار نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى آمنة".

وشددت وزارة الخارجية على "إدانتها للسلوك الإرهابي البربري بخرقها للهدنة وانتهاكها لحقوق الإنسان باستهدافها المرافق الصحية".

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووسطاء اتفاق جدة "لإدانة سلوك قوات ميليشيا الدعم السريع المتمردة الانقلابية بأشد العبارات ووصمها بالمنظمة الإرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية".

وكان يُنتظر أن يستأنف طرفا الصراع في السودان، الأحد، المحادثات في جدة بشأن كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية، وفق ما كشفت عنه وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول دبلوماسي سعودي. وأوضحت الوكالة أن المحادثات ستركز على سحب القوات من المناطق المدنية، إضافة إلى فتح ممرات آمنة وإخلاء المناطق المدنية.