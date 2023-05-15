شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي الأوراق المطلوبة لقبول تحويل الطلاب الدارسين في السودان وروسيا وأوكرانيا بجامعة حلوان الأهلية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن بدء قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023 اعتبارا من أول أمس السبت وحتى أول أكتوبر المقبل.



وجاءت الأوراق المطلوبة من الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال دراستهم المناظرة بجامعة حلوان الأهلية، كالتالى:

صورة إتمام الدراسة الثانوية عامة معادلة فقط.

إثبات إقامة بالدولة المحول منها الطالب شهادة تحركات - جواز سفر - إقامة.

بيان درجات وتقديرات موثق للطلاب الذين تمكنوا من الحصول على تلك الإفادات قبل اندلاع الأحداث.

التسلسل الدراسي للطالب بالجامعة المحول منها معتمد وموثق ومصدق عليه من الجهات المعنية بالدولة المانحة.

بيان معتمد وموثق بالمحتوي العلمي الذي درسه الطالب بالجامعة الروسية أو الأوكرانية أو السودانية.

شهادة إثبات قيد للطالب بأحد الجامعات ( السودانية / الروسية الأوكرانية بالعام الجامعي 2023/2022.