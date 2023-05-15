شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أسوان يعلن عن تخصيص حافلة مواد غذائية لتجهيز الوجبات للوافدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حافلة المساعدات المقدمة من شركة مستر جولد إيجيبت، التي تضم 350 كرتونة مواد غذائية، وذلك في حضور قرشي الزناتي المدير التنفيذي للشركة لجنوب الصعيد.



جاء ذلك استمرارا للجهود المكثفة المبذولة من أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشاد محافظ أسوان بهذه المشاركة الإيجابية من الشركة، التي تضاف لسلسلة الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع الخاص ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني للوافدين من دولة السودان تكاملا مع جهود أجهزة الدولة المصرية المكثفة، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص كافة كميات المواد الغذائية لدعم المطبخ الدائم المخصص لإعداد الوجبات الساخنة والجافة بالموقف البري الدولي بكركر، وليتوازى ذلك مع ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة للأشقاء السودانيين وكافة القادمين من المصريين والجنسيات المختلفة سواء بالمعابر البرية في أرقين وقسطل أو بالموقف الدولي من خلال الفرق الطبية والدعم النفسي بواسطة العيادات المتنقلة والثابتة التابعة لوزارة الصحة.



وأشار عطية إلى أنه تواكب مع ذلك انطلاق رحلات العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة أبو سمبل السياحية بعد تشغيلها بحمولة 50 طنا وسعة 100 راكب، و10 أتوبيسات وسيارات نقل، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والنقل من قطارات السكك الحديدية الإضافية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذلك الحافلات والأتوبيسات وميكروباصات السيرفيس لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولي بكركرة وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية، وموقف الأقاليم السيرفيس في اتجاه القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية طبقا لرغبة القادمين من دولة السودان.