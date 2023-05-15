انت الان تتابع خبر "سنفعل كل شيء".. لابورتا يوعد جماهير برشلونة بإعادة ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ومن غير المتوقع أن يمدد الأرجنتيني عقده، وسيبحث عن وجهة أخرى.

وجاءت تصريحات لابورتا بعد تتويج برشلونة بشكل رسمي، بلقب الدوري الإسباني، لأول مرة منذ رحيل ميسي.



وفاز برشلونة، مساء الأحد، على إسبانيول (4-2)، في ملعب "باور 8" في الجولة الرابعة والثلاثين.

وحصل برشلونة بذلك على لقب الدوري الإسباني، للمرة الـ27 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2018/19.

وسُئل لابورتا عن الأمر عقب تتويج برشلونة باللقب، حيث رد في تصريحات مقتضبة: "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة ليونيل ميسي إلى برشلونة".

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن صفقة انتقال ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى أحد فرق الدوري السعودي أصبحت مؤكدة.

ثم أصدر خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، بيانا لينفي هذه التقارير، قائلا: "لا يوجد أي اتفاق على الإطلاق مع أي ناد للعام المقبل. لن يتم اتخاذ القرار أبدا قبل أن ينهي ليونيل مسابقة الدوري مع باريس سان جيرمان. بمجرد انتهاء الموسم، سيأتي الوقت للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ قرار".

وهتفت جماهير برشلونة أمس خلال احتفالها في شوارع المدينة باسم ميسي، للمطالبة بعودة أسطورتها.

ويواجه برشلونة عدة عقبات لعودة ميسي أبرزها ضرورة تنفيذ شروط رابطة الدوري الإسباني، للموافقة على توقيع اللاعب للبارسا، ومنها تخفيض الرواتب بقيمة 200 مليون يورو، فضلا عن بيع بعض اللاعبين.

كما أن ميسي عليه تخفيض راتبه بشكل كبير للعودة إلى برشلونة، بحيث يتراوح أجره السنوي بين 10 و13 مليون يورو فقط.