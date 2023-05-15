الأعلى للجامعات في مصر يكشف لغة الدراسة للطلاب المحولين من السودان وأوكرانيا (تفاصيل)

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية كيفية التعامل مع الطلاب الدارسين باللغة الروسية، وغيرها من اللغات المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، موضحاً أن هناك خطوطا عريضة تم وضعها من قبل المجلس في هذا الشأن.



وأكد الأعلى للجامعات الحكومية، أن الدراسة في الجامعات المصرية تكون باللغة الإنجليزية في الكليات العملية وأنه يجب على الطالب إحضار بيان المحتوى العلمي بالمواد التي درسها الطالب مُترجم إلى الإنجليزية ومعتمد.



و أكد الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن التقديم للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية يتم من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة، وأنه بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، يكون الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، مباشرة إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة يرغب الطالب في الالتحاق بها.

وبدأت الجامعات الخاصة والأهلية والدولية السبت في تلقي طلبات الالتحاق بمختلف الكليات للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء والأعلى للجامعات.