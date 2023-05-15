للمرة الأولى في تاريخها.. تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت نتائج الانتخابات التركية عن تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بنسبة 49.42%، وسط ترقب جولة جديدة من الانتخابات في 28 مايو.

ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية النتائج النهائية بعد فرز جميع الأصوات، حيث حصل أردوغان على 49.42٪، وكيليتشدار أوغلو على 45.95٪.

وبهذه النتائج، فمن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

ولم ينجح أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، في حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100% من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصادر بالمعارضة التركية قولها إنه "وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي".