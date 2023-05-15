شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الدور العظيم والمستمر الذي تقوم به الدولة المصرية لاستقبال العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مصطفى عبدالفتاح، مُراسل «القاهرة الإخبارية»، من «معبر قسطل» على الحدود المصرية السودانية، على الدور العظيم والمستمر الذي تقوم به الدولة المصرية؛ من أجل استيعاب الآلاف من المغادرين الأراضي السودانية إلى مصر عبر معبري قسطل وأرقين، مشيرًا إلى توافد عشرات الحافلات من مختلف المدن السودانية في معبر قسطل.



وأضاف «عبدالفتاح»، أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم جميع أنواع الدعم اللوجيستي والطبي والنفسي والغذائي، وهذا ما حاز على استحسان وإعجاب جميع المنظمات الدولية الموجودة في معبر قسطل.

وأشار مُراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن معظم من يدخل الأراضي المصرية هم من الجنسية السودانية، بجانب عدد قليل من المصريين العائدين، لافتا إلى أن المعبر شهد خلال الأيام الماضية عبور أكثر من 25 جنسية مُختلفة، متابعا أن المواطنين السودانيين في ازدياد مستمر مُستغلين الهدنة المعلنة من أطراف التهدئة في مصر والسعودية وأمريكا.