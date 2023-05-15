شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة استضافة المعتمرين السودانيين عبر منصة أبشر الأفراد الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد، قامت وزارة الحج والعمرة بتقديم تصريح يخص تقديم خدمة جديدة ستقوم بإطلاقها وهي خدمة استضافة المعتمرين القادمين من السودان.

ويتم هذا من خلال بوابة أبشر الإلكترونية بالأخص أبشر الأفراد، مع العلم بأن هؤلاء المعتمرين قد واجهوا بعض المشاكل من أجل العودة إلى بلادهم وذلك بسبب سوء الأوضاع في دولتهم (السودان) الشقيقة ويعتبر هذا تسهيل عليهم وتيسيرًا للأمور الخاصة بهم.



قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بالبدء في تنفيذ عدد من التوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ذلك حيث وجه سموه بالعمل على تمديد مدة الإقامة التابعة للتأشيرات التي قد تم منحها إلى المعتمرين السودانيين، مع ذكر الخصوصية لدى الفئة التي يواجه منهم بعض الصعوبة في العودة إلى بلاده حاليًا.



خطوات الاستفادة من خدمة استضافة المعتمرين السودانيين

- الدخول على الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر الأفراد الإلكترونية.

- ثم يقوم المعتمر بإختيار أيقونة (الجوازات).

- الانتقال إلى (تواصل).

- بعد ذلك اختيار قسم (تأشيرات الزيارة).

- النقرعلى (خدمة استضافة المعتمرين السودانيين).

- يقوم بإرسال صورة من جواز السفر وكذلك صورة من تأشيرة القدوم.

- أخيرًا يقوم المعتمر بكتابة شرح ليس مفصل في خانة (وصف الطلب) عن الطلب الذي سيتم تقديمه.