شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: دعم غير محدود لكل من تطأ قدمه أرض مصر قادمًا من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، استمرار الجهود المصرية في تقديم كل أوجه الدعم للقادمين من السودان من مختلف الجنسيات.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن مدينة أسوان تستقبل كل الوافدين من السودان عبر معبري قسطل وأرقين، من خلال الوصول إلى ساحة كركر الدولية للحافلات.

وأضاف أن هناك دعمًا إنسانيًا غير محدود تقدمه الدولة المصرية لجميع القادمين من السودان، متابعًا: "كل من تطأ قدمه الأراضي المصرية يجد دعمًا غير محدود".

وتابع: "هنا توجد خدمات عديدة ملموسة، حيث تنتشر فرق المتطوعين لتقديم المياه المثلجة والوجبات الجافة والكراسي المتحركة لكبار السن".

وأكد أن نادي الأسرة التابع لوزارة الصحة المصرية يقدم أيضًا خدمات نفسية مهمة جدًا لكل من تأثر نفسيًا مما حدث في السودان من مشاهد قاسية.

واستكمل: "نادي الأسرة يقدم العديد من الأنشطة، سواء بالحديث أو الأغاني أو الجلوس مع الأطباء النفسيين للخروج من الحالة الصعبة، خصوصًا للأطفال"، مؤكدًا أن الأطباء المصريين يحاولون تخفيف آثار المشاهد المؤلمة التي تعرض لها أهل السودان.