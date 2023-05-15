انت الان تتابع خبر طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

