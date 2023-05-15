انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع "بورصة العراق"، تابعته الخليج 365، فقد سجلت الأسعار كالتالي:
بغداد
البصرة
مطلوب: 145.250
أربيل
معروض: 148.500
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
بغداد
معروض: 147.250
مطلوب: 145.250
البصرة
معروض: 147.250
مطلوب: 145.250
أربيل
معروض: 148.500
مطلوب: 146.500
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.