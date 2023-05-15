انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع "بورصة العراق"، تابعته الخليج 365، فقد سجلت الأسعار كالتالي:

بغداد



معروض: 147.250

مطلوب: 145.250

البصرة



معروض: 147.250

مطلوب: 145.250



معروض: 148.500

مطلوب: 146.500

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

