انت الان تتابع خبر بتهمة التجسس.. الصين تحكم على مسن أمريكي بالسجن مدى الحياة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدين جون شينج وان ليونج، وهو أيضًا مقيم دائم في هونغ كونج، بالتجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة الاثنين من قبل محكمة الشعب المتوسطة في مدينة سوتشو شرقي البلاد، وفقًا لبيان على حساب المحكمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم اعتقال ليونغ في 15 أبريل/نيسان 2021 من قبل سلطات أمن الدولة في سوتشو بمقاطعة جيانغسو، وفقًا للبيان المقتضب، الذي لم يقدم تفاصيل عن التهم الموجهة للمواطن الأمريكي.

وأضاف البيان أن المحكمة صادرت أيضا ممتلكات شخصية بقيمة 500 ألف يوان (71797 دولارا أمريكيا).

ولم تكشف السلطات الصينية ووسائل الإعلام الحكومية من قبل عن أي معلومات عن اعتقال ليونغ أو إجراءات المحكمة التي أدت إلى إدانته، في الصين، عادة ما يتم التعامل مع القضايا المتعلقة بأمن الدولة خلف أبواب مغلقة.

يأتي الحكم على ليونغ في وقت كانت فيه العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ نصف قرن وسط التنافس المتصاعد على التجارة والتكنولوجيا وعلى الصعيد الجيوسياسي والتفوق العسكري.

كما يأتي الحكم في الوقت الذي يستأنف فيه المسؤولون الأمريكيون والصينيون اتصالاتهم رفيعة المستوى منذ أن أدى الخلاف حول بالون تجسس صيني مشتبه به إلى تحطيم الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات في وقت سابق من هذا العام.

ليونغ واحد من بين عدد متزايد من الأجانب الذين سقطوا في ظل الحملة الصينية واسعة النطاق على التجسس في عهد الزعيم شي جين بينغ.

