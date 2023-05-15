انت الان تتابع خبر أطول رجل وامرأة في العالم ينتخبان رئيسا لتركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصل سلطان كوزن، الذي يحمل لقب أطول رجل في العالم بطول بلغ 2 متر و51 سم، إلى مركز الاقتراع في حي علي بيه الريفي بمنطقة ديريك في ماردين، بوساطة مقطورة الجرار، والتي أحضرت له بناء على طلبه، لأنه كان يعاني صعوبة في المشي.

وأظهرت لقطات طريفة كوزن، البالغ من العمر 41 عاما، وهو يصوت داخل مركز الاقتراع حيث ظهر من خلف الستارة التي لم تكن كافية لتغطيه.

