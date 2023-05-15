شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب": مشروعات شرق العوينات إنجاز حقيقى يدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وافتتاح عدد من المشروعات، في شرق العوينات، يعد إنجازا كبيرا للدولة المصرية، لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أضخم مشروع لإنتاج القمح، حيث تشهد مصر جهودا كبيرة تقوم بها الدولة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن الاستثمار الزراعي والمشروعات الزراعية من أهم المشروعات لحماية الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف العالمية.

وأشار "عبد الفضيل " إلي أن مشروع شرق العوينات، يعد ثانى أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر، لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، موضحا أن منطقة شرق العوينات تقع في الجزء الجنوبى الغربى لمصر على بعد 365 كيلومترا، جنوب واحة الداخلة محافظة الوادي الجديد، وعلى بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر، حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدانا مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.

وقال إن جولة الرئيس السيسي، لتفقد عدد من المشروعات بشرق العوينات هي إنجاز حقيقي يدعو للفخر بما تم تحقيقه على أرض الواقع من توسعات تنموية في المجال الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتؤكد متابعة الرئيس لملف التوسع الزراعي، وتعكس حرص الدولة على مواصلة عملية الاستصلاح وتوسيع الرقعة الزراعية بإضافة 30 ألف فدان في شرق العوينات لتصل إلى 220 ألف فدان، وإضافة من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكى، ليصبح إجمالي المساحة المستصلحة 740 ألف فدان.

وأشاد، بتأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته: "بأننا خلصنا المشوار الكبير والأصعب، والإرادة والإصرار أساس النجاح"، وحرص الدولة على جذب المستثمرين في الاستثمار الزراعي، وتوفير فرص عمل لمليون فدان شرق العوينات وتوشكي ، مثمنا دعوة الرئيس للقطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار الزراعي والمشاركة في المشروعات الزراعية بتوشكى وشرق العوينات وعين دلة.

واختتم النائب "عبد الفضيل" تصريحاته بالتأكيد أن المشروعات الزراعية بشرق العوينات، التي تفقدها الرئيس هي إنجاز حقيقي يدعو للفخر بما تم تحقيقه على أرض الواقع من توسعات تنموية في المجال الزراعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعظيم العائد من الفدان لتقليل فاتورة الاستيراد.