شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد يبحث هاتفيًا مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية والعسكرية، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد رئيس الدولة، خلال الاتصال الهاتفي، حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يحقق الوفاق والاستقرار في جمهورية باكستان، ويلبي تطلعات شعبها إلى التقدم والازدهار.

ومن جانبه، أعرب قائد الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والرقي والازدهار.