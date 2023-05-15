انت الان تتابع خبر التخصيصات المالية.. اعتراض نيابي على جعل المشاريع بعهدة الوزارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عشرون في المئة للمحافظات مقابل ثمانين للوزارات هكذا بدت التخصيصات المالية للمشاريع في الموازنة الثلاثية، تخصيصات اثارت الاعتراض النيابي لاعتبارات يراها نواب لا تتناسب وحجم المشاريع المتوقفة والمتلكئة التي تحتاجها المحافظات.

فشل الوزارات وتلكؤ مشاريعها من الاسباب التي دفعت غالبية النواب الى مطالبة اللجنة المالية بمناقلة التخصيصات المالية الى المحافظات كونها الانجح في تنفيذ المشاريع وعلى دراية بالحاجة الملحة لها من وجهة نظر نيابية.

