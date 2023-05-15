انت الان تتابع خبر اشتباكات "عنيفة" وسقوط جرحى من الشرطة الاتحادية.. ماذا يحصل جنوبي بغداد؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت منذ لحظات الفجر الاولى من هذا اليوم، بين قوة من الشرطة الاتحادية ومجموعة مسلحة في منطقة البو عيثة جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الاشتباكات مستمرة حتى الان، وأصيب اثنين من منتسبي الشرطة الاتحادية خلالها"، مبينا أن "تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت الى منطقة البو عيثة وعرب جبور وحي دجلة".



وأشار المصدر إلى، أن "الاشتباكات اندلعت بعد ان قامت مجموعة مسلحة بتجريف الاراضي الزراعية والبساتين، وبيعها قطع سكنية"، لافتا الى، ان "الشرطة الاتحادية طوقت معسكر خاص للمجموعة المسلحة".