انت الان تتابع خبر الداخلية تُسلم الملف الأمني للشرطة المحلية في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري، بحضور محافظ صلاح الدين، خلال لقاءه القيادات ومدراء الأجهزة الأمنية، إن "المرحلة المقبلة ستشهد إعادة توزيع القطاعات الأمنية حسب التخصص"، لافتا الى أن " الملف الأمني داخل المدن سيكون بيد الشرطة المحلية".وأضاف، أن "درجات وظيفية جديدة يتم استحداثها ضمن قيادة شرطة صلاح الدين".

بدوره، أكد محافظ صلاح الدين، أن "المحافظة اليوم على طريق البناء والإعمار، ولا عودة للماضي؛ بفضل الله ووعي أبناء المحافظة والأجهزة الأمنية".

ووصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، الى محافظة صلاح الدين الشمري ووكلاء الوزارة وعدد من مدراء الدوائر والمديريات.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن " هذه الزيارة تهدف للاطلاع على واقع المحافظة الامني ومتابعة جهود قيادة الشرطة والمديريات التابعة للوزارة والتنسيق مع القضاء والحكومة المحلية في كل ما يخص مفاصل وزارة الداخلية في المحافظة"