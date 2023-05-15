انت الان تتابع خبر برسالة غرامية.. فائق حسن يعايد أصالة في يوم ميلادها (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب فائق حسن زوج أصالة نصري عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام: كل عام وأنت معنى الحب وتفسيره وعمقه الدافئ الذي لم أكتشفه قبلك والسعادة الأبدية التي أعيشها من خلال حنانك شكراً بحجم التفاصيل يا سيدة التفاصيل الرائعة امتلأت حياتي بك حباً نقياً لا تشوبه شائبة لك مني كل ما أستطيع ولي منك كل أمنياتي جوزتي.

أصالة أكدت أنها تملك موهبة لا تقل عن شاعرية زوجها فائق حسن، وقالت تعليقاً على صورة لهما نشرتها عبر حسابها بموقع إنستغرام: كتير قبلك كنت خاف من العمر يمرق.. كنت أحزن قبل عيدي بوقت وبعده وقت.. شكراً يعمري الحلو وإلك أنت أول إنسان بدي قله ياها لأنك مجموعة أهل وأصحاب خليت لكل يوم بعمري معنى.

وتابعت أصالة: معك عم عيش عمر كتير حلمت فيه بخوفك عليي ومحبتك العظيمة وطهر قلبك ونبلك.. شكراً على محبتك اللي غمرتني أمان وراحة وسعادة ونجاح واليوم بقدر أكّد لنفسي إني ما بين ولادتي ورحيلي عشت حلم بدعي ربي يديمه ويحفظك لكون بكل عيد أنا بخير.



وعلق فائق حسن على كلمات أصالة قائلاً: كل عام وأنت المعنى الحقيقي لكلمات الحب وصدق المشاعر جوزتي.

ونشر خالد الذهبي الابن الأكبر لأصالة صورة لوالدته عبر حسابه بموقع إنستغرام وعلق عليها قائلاً: ميلاد سعيد لأكثر روح مرحة العالم شافها، أنا ممتن وفخور إني ابنك، أتمنى إني في يوم أقدر يبقى عندي نص الحب اللي عندك مش بس لعائلتك لا للعالم".

وردت عليه أصالة من خلال التعليقات قائلة: "يا حبيبي يا لودي يا روح صولا وقلبها، شكراً يا روح مامي على كل لحظة بحس فيها بالفخر فيك، يا أحلى أخ لأخواتك، وابن خلوق حلم كل أم يكون ابنها لودي، والحمد لله إنك ابني يا قطعة من روحي".

