انت الان تتابع خبر مع ارتفاع درجات الحرارة مواطنون يطالبون بالارتقاء بواقع الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع ارتفاع درجات حرارة موسم الصيف، يبدأ الجميع بالتخوف من تكرار ازمة الكهرباء، يقول المسؤولون ان الازمة تكمن في عدم ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين مما يخلق مشكلة في توفير الطاقة اللازمة.

ويعتبر المواطنون ان جزءا من حل ازمة الكهرباء يتمثل بمعالجة التجاوزات الحاصلة على منظومة الطاقة الوطنية والتي صارت تمثل عبئاً ثقيلا يؤدي الى انحسار ساعات التجهيز خاصة في الصيف اللاهب.

ويعاني المواطنون في كل صيف من تذبذب الكهرباء الوطنية وهي مشكلة طال امدها رغم الوعود الكثيرة التي تقدمها الجهات المعنية.

