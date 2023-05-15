شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالشيوخ: جلسات الحوار الوطنى مكسب لمصر وتأكيد على جديته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ثقته الكاملة في قدرة القوى السياسية على إدارة اختلافاتها لما يحقق المصلحة العامة للوطن داخل الحوار الوطني. قائلا: إن مشهد انطلاق الحوار الوطني ومشاركة كل القوى فيه مشهد مبهر ومكسب سياسي حقيقي لمصر.

ولفت الدكتور حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اصطفاف كل القوى الوطنية، بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والأيديولوجية من اليمين إلى اليسار في الحوار الوطني يمثل نجاحا غير مسبوق. مشيرا: بانطلاق قضايا المحور السياسي داخل الحوار الوطني، والذي كان منبع للفخر بقدرة الأحزاب والقوى السياسية على إدارة حوار ديمقراطي حقيقي، وسط حالة من الحرية في التعبير عن الرأي والرأي الآخر، وقدرة جميع الأطراف على تقبل الاختلاف.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الهدف السامي للحوار الوطني، هو صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، ومشاركة الجميع في صناعة مستقبل هذا الوطن. لافتا: إلى تطرق جلسات الحوار الوطني السياسية، لعدد كبير من القضايا الهامة، أبرزها النظام الانتخابي حيث حملت مائدة الحوار أراء ثرية ومتنوعة.

واعتبر د خضير، انطلاق الحوار الوطنى والظهور بهذا المظهر الحضاري أبلغ رد على المشككين في جدية الحوار، وأيضا من يعملون بلا كلل لإفساده. مشددا: على أن الحوار الوطني لم يتضمن خطوطا حمراء، والجميع على قدر المسؤولية من أجل الوطن.