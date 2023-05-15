بعد فرز 99% من الأصوات.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في تركيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية، اليوم الإثنين، عن تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بنسبة 49.40%، وكيليتشدار أوغلو بنسبة 44.96٪.

وقال أحمد ينر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية،: "بشكل عام، تم فتح 99.3٪ من أكثر من 192000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد. ولم يتم فتح 27 صندوق اقتراع. أما بالنسبة للتصويت الخارجي، فقد تم فتح 84٪ من صناديق الاقتراع، ولم يتم فتح أكثر من 1500 صندوق اقتراع".

وأضاف ينر في تصريحات للصحفيين: "ونتائج التصويت حتى الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (بتوقيت موسكو)، 49.4٪ لأردوغان، و44.96٪ لكيليشدار أوغلو، و5.2٪ لأوغان".

ولم ينجح أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، في حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100% من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وبهذه النتائج، ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50+1% من الأصوات.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل.