شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تنشر زوارق في بحر الصين الجنوبي للتصدي للصين (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشرت الفلبين زوارق بحرية في مناطق متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي بعد رصد أكثر من 100 سفينة صينية فيها، لتأكيد سيادتها عليها وحمايتها.

وأعلنت قوات خفر السواحل الفلبينية اليوم الإثنين، نشر الزوارق، التي ترفع العلم الفلبيني والأسماء المحلية للمناطق، بين 10 و13 مايو (أيار) الجاري.

وقال القائد ارماند باليلو، إن سفينة صينية لخفر السواحل تعقبت سفنًا فلبينية عند شعاب جوليان فيليب المرجانية، على بعد ميلين بحريين، أثناء النشر.

وقال قائد خفر السواحل ادميرال ارتيميو أبو لدى: "التوترات والنزاعات في المنطقة تحدث لأن الحدود في البحر مجرد خطوط افتراضية مرسومة على المياه". وأضاف "هذه الخطوط الافتراضية تتحرك وتتغير مع كل منظور وكل خريطة وكل دولة وفقا لمصالحها".

وأضاف، أن الزوارق "ستنذر كل من يعبر هذه المسارات البحرية والممرات في البحر لدى الدخول للمنطقة الخاضعة للفلبين".

وأمس الأحد، بدأ خفر السواحل الفلبيني مراقبة سفن الصيد الصينية، التي ترسو في بحر الفلبين الغربي تحسبًا لأي طارئ.

وذكر فايس أدميرال جوزيف كويم من سلاح خفر السواحل الفلبيني، أن السلاح أطلق بالفعل تحذيرات صوتية ضد السفن الصينية. غير أنه شدد على أن التوتر لم يتصاعد، حيث لم تُستفز الفلبين ولم يؤثر وجود السفن الأجنبية على عملياتها في المنطقة، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية.