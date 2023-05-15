شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل داعشي في نينوى (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلت قوات الأمن العراقية اليوم الإثنين، عنصرًا من داعش خلال عملية مشتركة لإحباط محاولة تسلل للتنظيم الإرهابي إلى قضاء محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحافي اليوم الإثنين، إن جهاز المخابرات، وقوات الجيش، والحشد الشعبي، تمكن من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في محافظة نينوى، واستهدافها بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها.

ويأتي الهجوم الجديد بعد عملية مماثلة أمس الأحد في ديالى، لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في العراق، وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 4 عناصر من خلايا داعش.

ومنذ بداية العام الجاري قتل أكثر من 100 إرهابي.

وفي 10 مايو (أيار) قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: "منذ بداية 2023، قُتل 105 إرهابيين من عصابات داعش الإرهابية في عمليات مختلفة أغلبها ضربات جوية وعمليات نوعية"، لافتًا إلى أن جميع القتلى محليون.