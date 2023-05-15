شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على رابط تحويل الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتيسير كافة إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، من خلال إطلاق رابط التحويل.

كل ما تريد معرفته عن رابط تحويل الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية.



تزايد البحث عن رابط تحويل الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، بعد تخصيص الجامعات الخاصة والأهلية رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه الآن، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها.

وعن رابط تحويل الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، فقد خصصت الجامعات الأهلية والخاصة هذا الرابط https://www.cpnu-admission.edu.eg/



وبعد معرفة رابط تحويل الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، فإن إجراءات تحويل طلاب الجامعات العائدين من السودان، يمكن التقدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

تتولى الجامعة مسئولية إرسال بياناته إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مدى اعتماد جامعته من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل.

ويمكن التقديم في الجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023.



قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور، أنه فيما يخص الطلاب المقيدين بجامعات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات سيتم إجراء اختبار لهم، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.

أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان دون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، تقرر إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.



وعن إجراءات عودة طلاب صفوف النقل العائدين من السودان للمدارس، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن هؤلاء الطلاب يمكنهم التوجه إلى الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة التي كانوا متواجدين بها، لاستكمال إجراءات عودتهم لتلك المدارس.



أما مصير امتحانات طلاب الثانوية العائدين من السودان، يكشفه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم أصدر قرارًا بتأجيل امتحانات طلاب الثانوية العامة؛ لحين هدوء الأوضاع في السودان، وتم توجيه الإدارة العامة برجوعهم في مدارسهم القديمة، والتمهيد لخوضهم الامتحانات المقبلة.

وأضاف شادي زلطة، أنه يمكن لهؤلاء الطلاب، أيضًا، خوض امتحانات الدور الثاني والحصول على الدرجة الفعلية الكاملة من الامتحانات؛ لكي تكون لديهم الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعهم.