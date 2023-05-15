شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كندا لرئيس "خارجية النواب": مصر بلد الأمن والأمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سفير كندا بالقاهرة، وسط حضور النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة الدكتورة جيهان زكى عضو لجنة العلاقات الخارجية، وماثيو فريزن المستشار السياسى لسفارة كندا بالقاهرة .

وأكد سفير كندا بالقاهرة على أن مصر بلد الأمن والأمان وأنه يسير فى مصر آمنا على نفسه أكثر من أغلب العواصم العالمية، مشيدا بالدور المصرى المحورى لتحقيق الاستقرار فى منطقتها والعالم ورغبة بلاده فى تعزيز علاقاتها التعاونية مع مصر فى مختلف المجالات .

فيما أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية عمق العلاقات "المصرية الكندية" موضحا أن العلاقات بين البلدين تعود إلى خمسينيات القرن الماضى ، وما تتسم به العلاقات بين البلدين من إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والتعليمية ، والتشاور والتنسيق بينهما فى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

واستعرض كريم درويش الدور المحورى الذى تضطلع به مصر لتحقيق الاستقرار فى المنطقة فى كافة القضايا المثارة والجهود المصرية فى هذا الشأن بحسبانها ركيزة للأمن والاستقرار فى منطقتها والعالم.

كما استعرض درويش الطفرة التنموية الهائلة التى تحققت فى مصر منذ عام 2014 فى كافة المجالات، وما واكبها من توجه مصرى نحو تعزيز الاستثمار الأجنبى فى مصر من خلال سن القوانين الجاذبة للاستثمار، والإجراءات والتسهيلات الحكومية فى هذا الشأن للاستفادة من إمكانات مصر الاستثمارية الهائلة مؤكدا على أهمية الاستثمارات الكندية الراهنة والرغبة فى تعزيزها ودفعها لآفاق أرحب فى المستقبل القريب .

وأكد رئيس خارجية النواب على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يسهم فى تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية .