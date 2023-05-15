شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: النظام الانتخابى الحالى الأفضل.. ويضمن استقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب "حماة الوطن"، إن الدعوة التي أطلقها للحوار الوطني هو كان بمثابة إحياء الحياة السياسية في مصر، وأن الحوار الوطني هو خطوة تاريخية للدولة المصرية، وتبني المشاركة الفعالة فيها حاليًا هو الأهم والعنصر الفاعل، لافتا أن دعوة الرئيس للحوار صائبة وفي توقيت مهم، خاصة أن الوضع الإقليمي يحتاج إلى تماسك وعمل من أجل المصلحة العليا للوطن.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب "حماة الوطن"، أن رؤية حماة الوطن منضبطة ونكون دائما وجميعا أن كرامة المواطن المصري هي حياة كريمة بداية من ممارسة الحقوق السياسية ونتاج هذه الحقوق، لافتا أن اطلاق الدولة لاستراتيجية حقوق الإنسان، أكدت للعالم كله أن مصر دولة قادرة على مواجهة التحديات، لافتا أن مصر بها من الزخم السياسي والحياة السياسية التي تخطو نحو جمهوريتها الجديدة هو أمر حقيقي وواقعي ونصبو إليه رغم كم التحديات التي تواجهنا محليا وإقليمي.

وأكد أن القيام بحوار وطني سياسي من الدرجة الأولى وأن كل المؤشرات الاقتصادية تتناول شأن سياسي في تصنيفاتها، فالرد عليه هو الحوار الوطني لذا يجب أن نتكامل فيه على مستوى فكرة القوائم وغيرها، فإنه توافق لن يخرج عنه أحد، مشددا أن حزب حماة الوطن يرى أن النظام الحالي هو نظام استقرار للدولة فالدول تبنى بالتجارب والخبرات المتراكمة، لذا فأن القائمة المغلقة المطلقة بها تمثيل.