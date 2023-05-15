«زعيم تتملكه غرائز عدوانية».. وثائق أمريكية مسربة تكشف عن «الوجه الآخر» للرئيس الأوكراني

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وثائق استخباراتية أمريكية سرية عن وجه آخر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بخلاف الصورة التي سعى لتكريسها عن نفسه.

وأفادت "واشنطن بوست" الأمريكية بأن زيلينسكي حاز على ثقة الحكومات الغربية برفضه استخدام الأسلحة التي قدمتها هذه الدول لشن هجمات داخل روسيا وإعطائه الأولوية لاستخدامها لتحرير الأراضي الأوكرانية التي سيطر عليها الجيش الروسي.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الأوكراني اقترح، خلف الأبواب المغلقة، نهجا أكثر جرأة -باحتلال القرى الروسية في مسعى لكسب المزيد من النفوذ على موسكو وقصف خط أنابيب ينقل النفط الروسي إلى المجر، العضو في حلف شمال الأطلسي، والرغبة الواضحة في الحصول على صواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف داخل حدود روسيا.

ووفقا لـ "واشنطن بوست"، تأتي هذه المعلومات ضمن وثائق استخباراتية أمريكية سرية تتضمن تفاصيل حول محادثات زيلينسكي الداخلية مع كبار مساعديه والقادة العسكريين.

وكشفت الوثائق عن "زعيم تتملكه غرائز عدوانية" تتناقض بشدة مع صورته التي يحاول تصديرها للجمهور برجل الدولة الهادئ والرصين.

كما أظهرت الوثائق السرية قيام زيلينسكي في بعض الحالات بثني مرؤوسيه عن شن هجمات، في الوقت الذي اقترح فيه شن هجمات عسكرية "جريئة" محفوفة بالمخاطر.

ووفقًا لإحدى الوثائق حملت عنوان "سري للغاية"، اقترح زيلينسكي في اجتماع عقد في أواخر يناير، "شن هجمات في روسيا" بنقل القوات البرية الأوكرانية إلى الأراضي الروسية "لاحتلال مدن حدودية غير محددة". وقالت الوثيقة إن الهدف سيكون "إعطاء كييف نفوذا في المحادثات مع موسكو".

وأشارت وثيقة أخرى إلى قلق زيلينسكي من عدم امتلاك أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى قادرة إلى الوصول إلى تجمعات القوات الروسية داخل روسيا، ليقترح استخدام الطائرات المسيرة كبديل لمهاجم مواقع انتشار القوات الروسية في الداخل الروسي.

واقترح الزعيم الأوكراني في اجتماع عقد منتصف فبراير، تفجير خط أنابيب دروجبا السوفياتي الذي ينقل النفط إلى المجر في محاولة لإلحاق الضرر أيضا برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

والوثائق المسربة، والتي لم يتم الكشف عنها من قبل، هي جزء من مجموعة واسعة من وثائق الاستخبارات الأمريكية، جرى تداولها على منصة ديسكورد، وحصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".