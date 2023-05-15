انت الان تتابع خبر العراق وكوريا يوقع مذكرة تفاهم لأنشاء مستشفى أمراض القلب للأطفال بذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " وزير الصحة صالح الحسناوي وقع مذكرة تفاهم مع سفير جمهورية كوريا في العراق جوي سونغ سو ممثلا عن الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا والخاصة بمشروع انشاء مستشفى أمراض القلب للأطفال في محافظة ذي قار بمقر الوزارة".وأشار وزير الصحة الى ان "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وكوريا، من أجل العمل المشترك بين البلدين"، مؤكدا "عزم الوزارة لتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الصحي".

وأضاف البيان ان "مذكرة التفاهم تتضمن تعزيز التعاون في مجال المشاريع الصحية ومنها انشاء مشروع مستشفى أمراض القلب للأطفال في محافظة ذي قار سعة (63) سرير كمنحة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( كويكا) للفترة من (2023 -2028) ومختلف المجالات الصحية وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها بين البلدين الصديقين".