انت الان تتابع خبر من بعد سنوات.. عودة شذى حسون الى اللهجة المصرية بأغنية "حلم عمري" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الأغنية تحمل الطابع الرومانسي السريع، وتأتي ضمن قالب موسيقي عصري من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي، كما عمد مخرج الفيديو كليب إلى تصويره في ست مواقع مختلفة في لبنان، لتظهر شذى حسون بأكثر من إطلالة مختلفة ومتنوعة من حيث الأزياء.روجت حسون يوم أمس إلى حسابها الخاص على إنستغرام لتشارك متابعيها إطلاق الأغنية وكتبت: "إطلاق أغنية حلم عمري".وكانت شذى قد شوقت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام وأطلقت مجموعة من الصور الحماسية والمقاطع التشويقية قبل إصدارها للأغنية.

وكانت شذى حسون قد طرحت سابقاً ديو غنائي جديد بالتعاون مع فوديل حمل عنوان "مون آمور"، ولاقت الأغنية نجاحاً لدى جمهور الثنائي بعد طرحها، فهي من نوع الأغاني العصرية السريعة والجديدة من حيث اللحن بتركيبته الموسيقية، إضافة إلى التناغم والانسجام الكبيرين بين شذى وفوديل، وهو ما أضاف روحاً مختلفة للأغنية.، وجاءت باللهجة المغربية.