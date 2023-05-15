انت الان تتابع خبر تسجيل اصابتين بالحمى النزفية في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماهر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة البصرة سجلت اصابتين بالحمى النزفية، الاولى في الزبير والثانية في ناحية سفوان".

إلى ذلك، عقد قائم مقام قضاء ابي الخصيب اجتماعا مع لجنة مكافحة الحمى النزفية في القضاء.



وذكر المكتب الاعلامي لمعاون محافظ البصرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قائم مقام قضاء ابي الخصيب وكالة حسن ظاهر النجار تراس اجتماعا ضم أعضاء لجنة مكافحة الحمى النزفية في القضاء بعد أن تم تشخيص حالتين من الإصابة في مركز القضاء".

واصدر النجار خلال الاجتماع مجموعة من القرارات الوقائية:

- غلق قضاء ابي الخصيب وذلك بمنع دخول اللحوم الحمراء والماشية وخروجها لمدة ١٥يوما قابلة للتمديد لحين القضاء على الوباء

- تكثيف جهود الدوائر ذات العلاقة بالتعفير للمناطق الموبوءة بعد تشخيصها من خلال الفرق المختصة

- زيادة التوعية للمواطنين من خلال إقامة ورش بالتعاون بين المستشفى البيطري ودائرة صحة القضاء

- إزالة كل ساحات الذبح العشوائى وتغريم المخالفين من الجزارين ومصادرة المواشي

وأشاد القائم مقام بـ"دور القوات الأمنية من قيادة عمليات البصرة وامرية شؤون أفواج الطوارئ في البصرة بدورهما في دعم عمل اللجنة".