شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية رشا كليب تدعو وزارة التعليم تشكيل وحدة اقتصادية لتوفير موارد مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة التعليم تشكيل وحدة اقتصادية داخل الوزارة تبحث كيفية توفير موارد مالية للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومي للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان – المركز القومي للبحوث التربوية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024

وتساءلت النائبة رشا كليب عن تراجع حجم تكلفة الكتب في الموازنة من 25 مليارا إلي 10 مليارات جنيه، كما تساءلت هل هذا الترشيد الذي تم في الكتب يمكن تنفيذه في أمور أخري .

وشددت "كليب" علي أهمية جودة التعليم، متسائلة عن مخصصات الجودة وضمان الجودة واعتمادها، مضيفة :" من منطلق حرصنا على التعليم يوجد عجز معلمين 320 ألف معلم، ولذلك نحتاج إلي حل هذا الأمر وكيف نستغل الموارد لتوفير موارد مالية، ولذلك أطالب وزارة التعليم تكوين وحدة اقتصادية تكون بمثابة عقل الوزارة لتوفير موارد مالية للوزارة.

وتابعت:" نحن في مرحلة استثنائية ونحتاج إلي قرارات استثنائية" .