شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التعليم النواب": التعليم فى مصر بخير.. وأغلبنا اتعلم فى مدارس حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن العملية التعليمية بأكملها في مصر بخير، مؤكدا أن المعلم المصري يعد من أفضل المعلمين .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومي للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمي لتعليم الكبار– المركز القومي للبحوث التربوية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وأضاف "هاشم": "التعليم في مصر بخير، لكن يوجد حالة كبيرة من جلد الذات وأغلبنا أتعلم في مدارس حكومية، كما أن التعليم يعتبر أسعاره مخفضة جدا، والمعلم المصري من أفضل المعلمين.

وأشار إلي أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي لم تؤخر راتبا عن الموظفين رغم ما يشهده العالم، متسائلا عن الموازنة الخاصة بتعين 30 ألف معلم بشأن الموازنة الجديدة، موجها الشكر لوزارة التعليم عن جهودها الكبيرة بشأن توفير الكثير من البنود في الموازنة دون أي خلل بالعملية التعليمية.