شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بزيادة اعتمادات العلاج على نفقة الدولة 2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستوصى بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة من 7.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وستقوم اللجنة بدعم هذا التوجه نظرا لأهمية هذا الملف على وجه التحديد.

ووافقت لجنة الصحة و السكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، على تقديم دعم اضافي لموازنة قطاع خدمات الدم بوزارة الصحة بقيمة 100 مليون جنيه، بعد مطالبة ممثل القطاع بوزاة الصحة خلال الاجتماع برفع المخصص لخدمات الدم.

وقال ممثل القطاع:"نريد زيادة المخصص إلى 400 مليون جنيه".

وأعلن اشرف حاتم رئيس اللجنة، الموافقة على زيادة 100 مليون جنيه ورفض زيادة الباب الرابع الخاص بالمنح.

كما وافقت اللجنة على موازنة هيئة الدواء المصرية، وقال العميد إيهاب فاروق ممثل هيئة الدواء فى الاجتماع، إن الباب الثاني كان فى العام الماضي 83 مليون جنيه، وتم زيادته العام الجاري إلى 94 مليون جنيه، وهذه نسبة مقبولة بالنسبة لنا.

وتابع:" أما بالنسبة للباب السادس طلبنا من المالية العام الماضي 500 مليون وافقوا على 460 مليون جنيه، أما العام الحالي فتم تخصيص 305 مليون جنيه بفارق 165 مليون عن العام الماضي، وعندما تناقشنا مع وزارة التخطيط أكدوا أن الظروف صعبة وأنهم سيوفروا لنا أى مبالغ نطلبها فى حالة نفاذ المبلغ المخصص".

وقالت نيفين إسماعيل ممثلة وزارة التخطيط:" سنقدم مخصصات داعمة للهيئة فى حالة نفاذ المخصص لهم ".