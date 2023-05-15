بن زايد يدعو الأسد لمؤتمر الأطراف للمناخ في دبي

وقررت جامعة الدول العربية في 7 أيار، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012