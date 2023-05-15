شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: نظام القائمة المطلقة الأقرب لاستيعاب الالتزامات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن أولى جلسات الحوار الوطني تطرقت لعدد كبير من القضايا الهامة، أبرزها النظام الانتخابي، حيث حملت مائدة الحوار أراء ثرية ومتنوعة، مشيرا إلى أنه يرى أن نظام القائمة المطلقة هو النظام الأقرب لاستيعاب الألتزامات الدستورية فيما يتعلق بالكوتة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط.

ولفت إلى أن هذا النظام يضمن قدر كبير من تيسير إجراءات العملية الانتخابية، بعيدا عن الحسابات المعقدة التى تفرضها القائمة النسبية،مؤكدا أن انطلاقة الجلسات والظهور بهذا المظهر الحضاري أبلغ رد على المشككين في جدية الحوار، وأيضا من يعملون بلا كلل لإفساده.

وأضاف أن الجميع كان على قدر من المسئولية وسارت المناقشات في مسارها الطبيعي الذي أقرته القواعد التنظيمية الموضوعة من قبل الأمانة الفنية للحوار، فقد كانت منبع للفخر بقدرة الأحزاب والقوى السياسية على إدارة حوار ديمقراطى حقيقي، وسط حالة من الحرية في التعبير عن الرأي والرأي الآخر، وقدرة جميع الأطراف على تقبل الاختلاف، وهى الحالة التى نتمنى أن تسود في جميع جلسات الحوار.