المالية لـ"النواب": إدراج تكلفة تعيين 30 ألف معلم فى الموازنة الجديدة 23/24

القاهرة - سامية سيد - تساءل نواب لجنة التعليم بمجلس النواب عن إدراج تكلفة تعيين 30 ألف معلم فى الموازنة الجديدة 23/24، ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومى للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمى لتعليم الكبار– المركز القومى للبحوث التربوية) فى مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

وقال الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة هل 30 ألف معلم فى مرحلة التدريب معمول حسابهم فى الموازنة الجديدة.

وعقبت ممثلة وزارة المالية، قائلة:" 30 ألف معلم مدرج تكلفة التعيين الخاصة بهم فى احتياطى الموازنة، مشيرة إلى أنه جارى الانتهاء من إجراءات تعيين لمن اجتاز الاختبارات التى تم إجرائها بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما تم إعداد برنامج تدریبی تربوی یعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية للمجتازين لاختبارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيتم موافاة الوزارة بكشوف الناجحين تمهيدًا لاستكمال مسوغات التعيين.