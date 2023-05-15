مدير صندوق تمويل التعليم للنواب: مليار جنيه لتطوير التعليم وليس لدينا أزمة

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء محمد سامى مدير صندوق دعم ووتمويل المشروعات التعليمية، الموازنة العامة للصندوق للعام المالى 23/24.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومى للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان – المركز القومى للبحوث التربوية) فى مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

وقال أن الصندوق لم يمر بأى أزمة مالية كما أنه تمويله ذاتيا، مشيرا إلى أن الصندوق يدعم الخزانة العامة بنسبة 15% من إيراداته وفقا لقانون ربط الموازنة، موضحا أن الصندوق مخصص للدعم فى الموازنة الجديدة 23/24، مليار ونصف مليار، ومخصص مليار جنيه لتطوير التعليم وتطوير التكنولوجى، كما أنه مخصص 150 مليون جنيه قيمة تقديرية لإنشاء مدرسة النيل الدولية، و51 مليون جنيه مواجهة حالات الخطورة الداهمة للمدارس، و51 مليون جنيه رفع كفاءة.