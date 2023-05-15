انت الان تتابع خبر مندوب إسرائيل في أمريكا يدعو لمقاطعة "ذكرى النكبة" الفلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحث أردان أعضاء الأمم المتحدة إلى عدم حضور حدث إحياء النكبة، زاعما أن "هذا الاحتفال يروج فقط للممارسة المعادية للسامية المتمثلة في وضع الدولة اليهودية في مستوى مختلف عن مستوى أي دولة عضو أخرى".

وادعى أن "هذه الممارسة لا تتغاضى عن كراهية اليهود فحسب، بل إنها تمنح الفلسطينيين الضوء الأخضر أيضا لمواصلة استغلال الهيئات الدولية للترويج لخطابهم ضد إسرائيل".



يأتي ذلك بعد أن أشارت الأمم المتحدة في بيان لها، إلى أنها ستنظم حدثين في مقرها بنيويورك، حيث سيشمل التنظيم حدثا رفيعا على المستوى الرسمي في قاعة الجمعية اليوم الإثنين.

وقالت في بيانها: "تسلط هذه الذكرى الضوء على أطول أزمة متفاقمة للاجئين في العالم، وتعد تذكرة على أن أكثر من 5.9 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأونروا، لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".

وأضاف البيان: "ستحيي لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك".

وأردفت: "لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، ووفقًا للتفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار A / RES / 77/23 الصادر في 30 نوفمبر 2022)، سيتم الاحتفال بهذه الذكرى من خلال تنظيم حدثين بمقر الأمم المتحدة، يتشارك في تنظيمهم اللجنة والبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة".

ويشمل الحدثان على حدث تذكاري خاص، وحفلة موسيقية في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الساعة 6 حتى 8 مساءً (بتوقيت نيويورك)، بهدف خلق تجربة غامرة للنكبة من خلال الصور ومقاطع الفيديو والشهادات والموسيقى.

