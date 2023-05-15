شكرا لقرائتكم خبر عن مقررو المحور الاقتصادى يجتمعون لوضع اللمسات النهائية لبدء جلسات النقاش غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد السيد سليمان مقرر لجنة التخضم وغلاء الأسعار، والأستاذ رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والأستاذ طلعت خليل مقرر لجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ودكتور هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ودكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، والأستاذ باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، ودكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولوليات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، الأستاذ محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ودكتور بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة، والأستاذ أحمد بهاء الدين شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة، وهشام صلاح الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ومهندس إسماعيل علي الشرقاوي مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ودكتور عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية، ودكتورة ثريا عبد الجواد مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية، ودكتورة نورا علي عبد السميع مقرر لجنة السياحة، ودكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.

ومن جانبه عقد المهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية شلقامي مقرر عام مساعد المحور المجتمعي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعاً للاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي الخميس القادم 18 مايو 2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، والدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، والأستاذة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية، ودكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ودكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ودكتور أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب، وزكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.