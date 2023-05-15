انت الان تتابع خبر النزاهة تشكل لجنـة لـتدقـيق إجـراءات تعيـين العـقـود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إلى أنَّها "ألفت؛ بناءً على أمر من رئاسة مجلس الوزراء، لجنة تدقيقيَّة مُختصَّة تتولَّى تدقيق إجراءات التعيينات كافة التي صدرت بناءً على قرارات مجلس الوزراء الخاصَّة بتعيين المُتعـاقدين في الوزارات والجـهات غير الـمُرتبـطـة بوزارةٍ"، لافتةً إلى أنَّ "اللجنة ستقوم بالتأكُّد من مدى صحَّة وسلامة إجراءات التعيين تلك، وتقيُّدها بالسياقات القانونيَّة وعدم مُخالفتها".ودعت النزاهة المواطنين إلى "التعاون مع اللجنة وتزويدها بالمعلومات عن المُخالفات المُرتكبة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المدرجة في الجدول الخاصَّة بتعيين المُتعاقدين، والخـروقات التي شابت إجراءات التعيين".

ولفتت الى، انها "خصصت بريد إلكترونيّ لتلقّي المعلومات عن تلك المخالفات".