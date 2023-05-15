مواجهة الأربعاء.. قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

وشهدت اختيارات أنشيلوتي تواجد كل اللاعبين، بانضمام كريم بنزيما ورودريجو جويس وإدواردو كامافينجا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة لمباراة مانشستر سيتي، كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز.



الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر - ميندي.

الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.

كانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، قد شهدت تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو".