اخبار العالم

مواجهة الأربعاء.. قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مواجهة الأربعاء.. قائمة أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456049-638197653920291426.jpg

2023-05-15 | 18:35

مواجهة الأربعاء.. قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

المصدر:

1,020 مشاهدة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي .
وشهدت اختيارات أنشيلوتي تواجد كل اللاعبين، بانضمام كريم بنزيما ورودريجو جويس وإدواردو كامافينجا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة لمباراة مانشستر سيتي، كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز.


الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر - ميندي.

الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.

كانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، قد شهدت تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا