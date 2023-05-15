أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التركية

وقال البيت الأبيض، إن "الرئيس بايدن يتطلع للعمل مع الفائز في الانتخابات التركية أيا كان".

وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية التي جرت أمس الأحد، عن النتائج الرسمية حيث حصل مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان على نسبة 49.51%، وكيليتشدار أوغلو على 44.88٪.

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وبالتالي ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.