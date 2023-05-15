شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تتفقد مصنع الغزل والنسيج بدمياط.. وتطلب تقريرا عن معوقات التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال زيارتها الميدانية لمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، بمجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج واللجنة النقابية بالشركة، واستمعت إلى مشاكل العاملين واقتراحاتهم ومطالبهم من أجل العمل على حلها، وشهد الاجتماع نقاشا بين النواب والإدارة وممثلي اللجنة النقابية.

وعقب الاجتماع قام وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بجولة داخل شركة دمياط للغزل والنسيج وتفقد مصنعي الشركة إحداهما للغزل والآخر للنسيج، والتقى الوفد البرلماني ببعض عمال المصنعين، واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم.

وأكد النواب للعمال أن الزيارة تستهدف الوقوف على طبيعة العمل داخل المصنعين وخطة التطوير، والتعرف على احتياجات العمال، وأشار رئيس اللجنة إلى أن هناك حرصا كبيرا من جانب القيادة السياسية على دعم العمال ورعايتهم صحيا واجتماعيا وحصولهم على كافة حقوقهم، وأشار إلى أن كافة مطالبهم سيعرضها على الحوار الوطني، فيما وجه العمال الشكر للقيادة السياسية على دعمها للعمالة وتوجيهها بطرح مشروع قانون العمل للحوار ضمن الحوار الوطني.