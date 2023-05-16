شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاجون يكشف خطة لتعزيز قدراته الدفاعية في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الإثنين، عن خطة تعزيز قدراتها الدفاعية في منطقة الخليج العربي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، باتريك رايدر إن تعزيز القدرات الدفاعية يستهدف نقطة "الاختناق" في منطقة مضيق هرمز، والتي شهدت حالات التحرش بناقلات النفط ومصادرتها.

وأضاف رايدر أن تعزيز القدرات الدفاعية للبحرية الأمريكية يتضمن مضاعفة عدد الطائرات المسيرة المخصصة للرصد والمراقبة وزيادة عدد السفن الحربية بهدف تكثيف الدوريات البحرية لمواجهة التهديدات الإيرانية، على حد تعبيره.

والجمعة قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة شهدت تهديدات متكررة من إيران للشحن التجاري في الخليج وإن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستبدأ في تعزيز الموقف الدفاعي في المنطقة.

وقال كيربي للصحفيين في إفادة صحفية "اليوم ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة من التحركات لتعزيز موقفنا الدفاعي في الخليج العربي."

وأضاف كيربي إن الولايات المتحدة شهدت تهديدات وهجمات إيرانية متكررة ضد شركات الشحن التجارية التي تمارس حقوقها الملاحية في المياه الدولية.