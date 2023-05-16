شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يتعهد بالنصر في الإعادة: ديمقراطية تركيا فازت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه سيحقق نصرا تاريخيا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوعين.

وقال أردوغان غداة سباق محتدم شهدته الجولة الأولى من التصويت: "سنخرج من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية منتصرين، وسنقوم بمضاعفة الأصوات التي حصلنا عليها في الجولة الأولى وسنحقق نصرًا تاريخيًا".

وأضاف أن "إقبال الناخبين الكبير أظهر بلادنا كإحدى دول العالم ذات الثقافات الديمقراطية الأكثر تقدمًا".

وأضاف "الفائز في انتخابات 14 مايو/أيار هو ديمقراطية تركيا.. وتحالفنا سيخرج منتصرًا في 28 مايو/أيار ونأمل في تحقيق نجاح تاريخي".

وبشكل رسمي.. تحدد طرفا جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا أن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان حصل على 49.51 % من أصوات الناخبين في الجولة الأولى التي جرت أمس الأحد، بينما حصل مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو على 44.8%.

وقالت اللجنة إنه تم فرز 100% من صناديق الاقتراع داخل البلاد فيما بلغت نسبة المشاركة 88.92 %.

وقال أحمد ينر رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا للصحفيين اليوم الإثنين إن أيا من المرشحين لم يتمكن من الوصول إلى نسبة 50 بالمئة اللازمة للفوز من الجولة الأولى.

وأضاف أن أردوغان حصل على 49.51 بالمئة من الأصوات وحصل منافسه كليجدار أوغلو على 44.88 بالمئة".