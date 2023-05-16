شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا والناتو.. صراع المقاتلات فوق بحر البلطيق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش الروسي، مساء الإثنين، اعتراض طائرتين مقاتلتين لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، فوق بحر البلطيق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرة روسية من طراز "سوخوي-27" رافقت طائرتين تابعتين لألمانيا وفرنسا لمنعهما من اختراق الأجواء الروسية فوق بحر البلطيق.

والشهر الماضي، ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، نقلا عن وثائق أمريكية سرية مسربة، إن المقاتلات الروسية اعترضت 6 رحلات استطلاعية على الأقل من دول "الناتو" بين أواخر سبتمبر/أيلول وأواخر فبراير/ِشباط الماضيين.

وأسهبت الصحيفة في شرح إحدى هذه الوقائع، حدثت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، حين أطلقت مقاتلة روسية من طراز "سو – 27"، صاروخا على طائرة بريطانية تحلق فوق البحر الأسود".

ووفق ما نقلته الصحيفة عن الوثائق، فإن الصاروخ أخطأ هدفه مما حال دون وقوع "أزمة عسكرية واسعة النطاق".

وزير الدفاع البريطاني بن والاس صرح في وقت سابق، بأن الصاروخ أطلق "على مقربة شديدة" من الطائرة البريطانية.

في المقابل، اعترضت طائرتان عسكريتان إحداهما بريطانية والأخرى ألمانية، مقاتلة روسية، في مارس/آذار الماضي، إثر رصد دخولها إلى المجال الجوي لحلف الناتو.

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن وزارة الدفاع البريطانية، فإن عملية الاعتراض جرت خلال القيام بعمليات روتينية لحلف الناتو فوق إستونيا.

وكانت هذه أول مرة تتعاون فيها ألمانيا وبريطانيا عسكريا، من أجل تنفيذ عمليات مراقبة في أجواء إستونيا الدول العضو في الحلف، التي تتقاسم حدودا مع روسيا.