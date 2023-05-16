شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع الجوي الأوكراني يتصدى لهجمات روسية على كييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق المراسلة تلجرام "الدفاع الجوي تتصدى للأهداف". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

بدورهم قال مسؤولو الإدارة العسكرية في كييف على تلجرام إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات على العاصمة.

يأتي هذا بينما قُتل أربعة أشخاص في شرق أوكرانيا الاثنين في ضربة روسية على أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة قرب دونيتسك، كما قتل اثنان آخران في إحدى قرى منطقة خاركيف المحاذية لروسيا، وفق السلطات الإقليمية.

هذا وتحشد كييف الدعم لهجوم مضاد مرتقب ضد القوات الروسية. لكن موعد الهجوم المضاد الذي أُعلن أنه وشيك، لم يحن بعد، حسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد "التحضير" للعمليات، مشددًا في المقابل على أن كييف "بحاجة إلى مزيد من الوقت".