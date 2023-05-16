توضيح عاجل من التعليم العالي في مصر للطلاب العائدين من السودان (تفاصيل)

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه يتم رصد شكاوى وأسئلة واستفسارات كافة الطلاب العائدين من السودان، كما يتم إصدار بيان من الوزارو لهم بشكل يومي.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، أنه تم طرح رابط اليوم لتيسير إجراءات التسجيل عليهم.

وأوضح متحدث التعليم العالي، أن هناك مدة زمنية محددة من قبل اللجنة لاستيفاء الأوراق المطلوبة، ولكن ليس هناك مانع لمد هذه الفترة إذا احتاج الأمر لذلك، لافتًا إلى أن اختبار تحديد المستوى ليس منه أي قلق، وليس اختبار رسوب أو نجاح ولكن اختبار لمعرفة المستوى الذي سيلتحق به الطالب.