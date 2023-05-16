توقيع الكشف على 895 نازحاً سودانيا خلال قافلة طبية لجامعة أسوان (تفاصيل)

أنهت مستشفيات جامعة أسوان، أعمال القافلة الطبية المجانية الموجهة للنازحين السودانيين لمصر عبر الحدود البرية جنوب محافظة أسوان، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ومساندة الأشقاء الفارين من الحرب بالسودان.

وأكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن القافلة الطبية نظمتها الجامعة متمثلة فى كلية الطب المستشفى الجامعى، لمدة 6 أيام، استطاعت خلالها توقيع الكشف الطبى على 895 حالة من النازحين السودانيين بمنفذ قسطل البرى، بجانب تحويل 74 حالة إلى مستشفيات جامعة أسوان.

وأضاف الدكتور محمد ذكى الدهشورى، عميد كلية الطب بأسوان، أن القافلة ضمت 5 تخصصات طبية مختلفة، وهم: " الجراحة العامة والباطنة العامة ونساء وتوليد وجراحة عظام والأطفال"، والهدف منها تقديم الرعاية الطبية وصرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعى لاستكمال الرعاية الطبية فيها.